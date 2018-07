Kerze offenbar Auslöser für Bordell-Brand in Mittersill

Nach dem Brand in einem Bordell in Mittersill (Pinzgau) am Sonntagnachmittag steht die Brandursache fest. Ein Brandsachverständiger und Beamte des Landeskriminalamts sind zum Schluss gekommen, dass das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch eine brennende Kerze entstanden ist. Dadurch sei es zur Entzündung von leicht brennbaren Materialien gekommen.