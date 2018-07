KH Nord: U-Kommission befasst sich mit Anfängen des Projekts

War der Bau am gewählten Standort und in dieser Größe gerechtfertigt? - © APA

Die Untersuchungskommission zum Wiener Krankenhaus Nord hat sich am Dienstagvormittag mit der Frage beschäftigt, ob die Errichtung des Spitals am gewählten Standort und in der Größe grundsätzlich sinnvoll war. Als Zeuge war am Vormittag Herwig Ostermann, Geschäftsführer der Gesundheit Österreich GmbH, geladen. Am Nachmittag steht dann die Befragung des ehemaligen KAV-Direktors Wilhelm Marhold an.