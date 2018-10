Khashoggi: Erdogan spricht von “barbarischem geplanten Mord”

Der türkische Präsident fordert die Auslieferung der Verdächtigen und ein Verfahren in Istanbul. - © ASSOCIATED PRESS

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat im Fall Jamal Khashoggi von einem “barbarischen geplanten Mord” gesprochen. Die Türkei habe “starke Beweise in der Hand”, sagte er während einer Fraktionssitzung seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP am Dienstag in Ankara.