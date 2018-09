Kickl äußert sich zur “Info-Sperre” und sieht Pressefreiheit als “unantastbar”

Innenminister Herbert Kickl bezieht zur kolportierten "Informationssperre" Stellung. - © APA/AFP/Tobias Schwarz

Nachdem die mutmaßlichen Pläne einer “Informationssperre” des Innenministeriums für Aufregung gesorgt hatten, versuchte Herbert Kickl (FPÖ) am Dienstag zu beschwichtigen. “Die Formulierungen bezüglich des Umgangs mit ‘kritischen Medien’ finden nicht meine Zustimmung”, so Kickl in einer Aussendung. Der verantwortliche Mitarbeiter gesteht darin einen Fehler ein – neue Richtlinien sollen folgen.