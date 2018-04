Kickl beharrt auf Verlängerung der Grenzkontrollen

Er sehe darin “überhaupt keinen Widerspruch” zu dem, was die europäischen Regelungen vorsähen: “Ganz im Gegenteil. Ich sehe darin die Anwendung von europäischem Primärrecht”, stellte Kickl fest.

Kickl: Wollen von Recht Gebrauch machen, unsere Grenzen zu kontrollieren

Der Minister verwies auf seinen Brief an die zuständigen Stellen der EU mit der Ankündigung, “dass wir nach Auslaufen der derzeitigen Grenzkontrollregelung “selbstverständlich von unserem Recht Gebrauch machen wollen, die Grenzen weiterhin zu kontrollieren”. Österreich habe den Entschluss, selbst auf Grenzkontrollen zu verzichten, “vor dem Hintergrund getätigt, dass uns versprochen wurde, dass die Außengrenzen der Europäischen Union entsprechend geschützt werden”.

Von einem effektiven Schutz der Außengrenzen sei man in den weitesten Bereichen “Lichtjahre entfernt”, meinte Kickl. Der Verzicht auf die eigenen Grenzkontrollen finde auch unter der Voraussetzung statt, dass es im Rahmen der EU ein geordnetes Asylsystem gebe. Auch hier sei noch “sehr viel Luft nach oben”.

Aus beiden Gründen heraus sei er “sehr optimistisch, dass die Europäische Union in Anwendung ihrer eigenen Prinzipien uns selbstverständlich auch die Möglichkeit geben wird, ab dem 11. Mai die entsprechenden Kontrollen auch weiterhin durchzuführen”.

Innenminister rechtfertigt Kontrollen mit EU-Ratsvorsitz

Der Innenminister verwies auch auf den 1. Juli, an dem Österreich den EU-Ratsvorsitz übernimmt. Daraus werde die Notwendigkeit entstehen, “dass wir in dieser zweiten Jahreshälfte des Jahres 2018 die Möglichkeit haben, jedwede Grenze in Österreich dann zu kontrollieren, wenn wir glauben, dass die Sicherheitslage es erfordert. Das sind wir schlicht und ergreifend unserer Bevölkerung schuldig.”

Kickl besuchte am Montag erstmals offiziell das Burgenland. Er nahm an einem Sicherheitsgipfel des Landes teil, bei dem eine gemeinsame “Sicherheitsleitlinie” unterzeichnet wurde. Sie beinhaltet neben der Fortführung der Grenzkontrollen “entsprechende personelle Ressourcen” für die Polizei im Burgenland zur Kompensation von Pensionierungen und Versetzungen.

Grenzsicherheit: SPÖ-FPÖ-Paarlauf im Burgenland

“Wenn es um Sicherheit geht, dann muss zusammengearbeitet werden”, stellte Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) fest. Teil der Grenzkontrollen sei auch die Schlepper-Bekämpfung. “Die Schlepperkriminalität ist vorhanden. Wer das wegdiskutiert, liegt falsch”. Erst vor wenigen Tagen seien im Burgenland wieder 40 Flüchtlinge aufgegriffen worden, berichtete Niessl. Dabei gehe es “um Riesenbeträge”, die bezahlt würden – bei einem derartigen Transport seien es um die 150.000 Euro.

Geplant sei auch die Errichtung eines Einsatztrainingszentrums. Das Land versuche, etwa bei den Schwerverkehrskontrollen mitzuhelfen. “Wo wir etwas tun können, leisten wir Beiträge”, sagte Niessl.

Der Bereich der Sicherheit sei im Burgenland kein Streitthema: “Hier gibt es einen Paarlauf”, stellte Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) fest. Er kündigte eine enge Zusammenarbeit der Landessicherheitszentrale mit der Landesleitzentrale der Polizei an. Diskutiert worden sei auch das Szenario eines längeren Stromausfalls. Das für die Ausbildung der burgenländischen Exekutive wichtige Einsatztrainingszentrum werde es bis 2020 geben, so Tschürtz.

Auch über das “subjektive Sicherheitsgefühl” sei diskutiert worden, berichtete Niessl. Dieses sei im Burgenland “nicht so ausgeprägt”. Trotz guter Daten fühlten sich die Leute nicht in dem Ausmaß sicher, wie dies die Realität sei. Daran zu arbeiten, sei sehr wichtig.

Leider könne das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nicht mit den objektiven Zahlen mithalten, stellte der Innenminister fest. Rein vom Zahlenmaterial und von den Fahndungserfolgen her “müsste man dem Burgenland ein Triple-A in diesem Bereich verpassen”. Die Bewusstseinslage in der Bevölkerung sei nach wie vor etwas anders.

Das burgenländische Projekt der “Sicherheitspartner” würde sich sehr gut eignen, um in das Projekt “Gemeinsam sicher” des Innenministeriums eingegliedert zu werden. Dies nehme man nun in Angriff, sagte Kickl.

(APA)