Kickl lässt alle ATIB-Vereine prüfen

Innenminister Herbert Kickl - © APA

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) lässt nun bundesweit alle ATIB-nahen Vereine prüfen. Eine entsprechende Anordnung des Innenministeriums als oberste Vereinsbehörde erging am Dienstag an die Vereinsbehörden, also Bezirkshauptmannschaften bzw. Landespolizeidirektionen, bestätigte ein Sprecher gegenüber der APA einen Bericht der “Kronen Zeitung”.