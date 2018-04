Kickl will Fremdenrechtsänderungen auf den Weg bringen

Kickl will Zugriff auf Geodaten der Handys - © APA

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat sich am Mittwoch in Innsbruck zuversichtlich gezeigt, die geplanten Änderungen im Fremdenrecht beim Ministerrat in der kommenden Woche auf den Weg zu bringen. In dem Paket enthalten sollen unter anderem der Zugriff auf die Handy-Geodaten und die Geldabnahme bei Asylwerbern sein. “Wir drehen an jeder Schraube”, sagte Kickl.