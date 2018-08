Killerroboter auf Vormarsch – Diplomaten ringen um Kontrolle

Killerroboter sind keine Fiktion mehr - © APA (AFP/Symbolbild)

Maschinen, die in den Krieg geschickt werden und selbst Ziele wählen und töten – Fortschritt oder Horrorvorstellung? Was wie ein Science-Fiction-Film klingt, ist längst in der Entwicklung. “Tödliche autonome Waffen” sind gemeint, auch Killerroboter genannt. Das können schießende Roboter sein, tödliche Drohnen, unbemannte U-Boote.