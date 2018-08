Kiloweise Drogen sichergestellt: Polizei forscht neun Dealer aus

Der Mann lieferte regelmäßig größere Mengen an Kokain und Cannabis an insgesamt acht Drogenhändler im Alter von 25 bis 45 Jahren, welche die Suchtmittel an Abnehmer weiterverkauften. Eine dieser acht Drogenverkäufer, eine 45-jährige Frau aus dem Flachgau, hat allein an mindestens 45 Personen, hauptsächlich Jugendliche, verschiedene Suchtmittel gewinnbringend verkauft, heißt es in einer Aussendung der Polizei am Freitag.

Drogen: 23 Hausdurchsuchungen in Salzburg

Insgesamt führte die Polizei 23 von der Staatsanwaltschaft Salzburg angeordnete Hausdurchsuchungen durch. Die Polizisten stellten dabei 400 Gramm Kokain, 5,5 Kilo Cannabiskraut, 1,3 Kilo Speed, 45 Stück XTC-Tabletten sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher. Die Polizisten konnten dem 29-jährigen Serben und den acht Drogenverkäufern im Zeitraum von Juni 2017 bis Juli 2018 den Handeln von insgesamt 2,2 Kilo Kokain, drei Kilo Speed, 14,5 Kilo Cannabiskraut und 110 Stück XTC-Tabletten nachweisen. Alle neun Personen wurden von der Polizei festgenommen und sind nicht geständig.

Weitere Ermittlungen gegen 29-Jährigen

Auch der 29-Jährige ist nicht geständig. Ermittlungen ergaben weiter, dass der Serbe versuchte Leasing- und Kreditverträge zu erschleichen. Er soll laut Polizei versucht haben, Autos zu leasen und diese dann nach Serbien zu bringen und zu verkaufen.