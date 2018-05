Kim Jong-un empfing Chinas Außenminister

Annäherung Nord- und Südkorea wird von allen Seiten beobachtet - © APA (AFP)

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Chinas Außenminister Wang Yi empfangen. Über das Treffen am Donnerstag in Pjöngjang berichtete das chinesische Außenministerium. Er ist der ranghöchste chinesische Besucher in Nordkorea seit mehr als zehn Jahren.