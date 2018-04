Kinder in OÖ brutal mit Ast attackiert: Polizei veröffentlichte Phantombild

Die beiden Schüler im Alter von zwölf und 13 Jahren hatten am 6. März am Fitness-Parcours in Stadl-Paura gespielt, als sie von einem jungen Mann angepöbelt wurden. Daraufhin rannten die Brüder davon, der Täter hinterher. Als der 13-Jährige stürzte, schlug ihm der Mann mit einem Ast auf den Kopf. Dem Zwölfjährigen gelang es, seinen Bruder wegzuziehen, und die zwei flüchteten. Sie wurden teilweise schwer verletzt.

Die Polizei sucht nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten und 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit einem schlanken Gesicht. /LPD OÖ ©

Vater berichtet von rassistischen Beschimpfungen

Der Vater berichtete später auf Facebook, dass der Unbekannte die Kinder, die aus Tschetschenien stammen, ausländerfeindlich beschimpft habe: “Scheiß Ausländer, verschwindet aus unserem Land”, soll der Angreifer gerufen haben. Außerdem postete er Fotos von seinem übel zugerichteten Sohn.

Polizei sucht Täter mit Phantombild

Die Polizei sucht nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten und 1,80 bis 1,85 Meter großen Mann mit einem schlanken Gesicht. Er hatte dunkle Augen und sprach oberösterreichischen Dialekt. Auffällig waren Akne-Narben im Gesicht und ein rotes Gummiarmband.

(APA)