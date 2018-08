Kinder mit Behinderung: Finanzämter streichen erhöhte Familienbeihilfe

“Menschen mit Behinderungen, die unter anderem deshalb gezwungen sind öffentliche Leistungen in Anspruch zu nehmen, weil sie für ihre Arbeit in Einrichtungen und Betrieben der Behindertenhilfe nur geringfügige Taschengeldzahlungen erhalten, soll nun auch noch die Familienbeihilfe gestrichen werden”, kritisiert der Vorsitzende der Länderkonferenz der Ombudsstellen für Menschen mit Behinderungen Siegfried Suppan auf der Webeseite des Behindertenberatungszetrums Bizeps.

Ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben sei so kaum finanzierbar. Damit führe man das Bekenntnis zur gleichberechtigten Teilhabe in der Gesellschaft ad absurdum”, führt Suppan aus.

Bogner-Strauß verspricht: Keine neuen Bescheide ausgestellt

Das Familienministerium kündigte nach Bekanntwerden der Kürzungen umgehend einen Stopp der Exekution der Gerichtserkenntnisse sowie eine gesetzliche Reparatur an. Bereits am Mittwoch werde ein entsprechendes Schreiben an die Finanzämter ergehen. “Die Konsequenzen der Verwaltungsgerichtshof-Erkenntnisse ist für uns nicht hinnehmbar. Wir lassen das so nicht zu. Eine Schlechterstellung von behinderten Kindern wird es mit uns nicht geben. Wir arbeiten intensiv an einer raschen Reparatur des Gesetzes. Die bereits ausgestellten Bescheide werden weder exekutiert noch eingemahnt werden. In diesem Zusammenhang kommt es zu keiner Ausstellung neuer Bescheide seitens der Finanz”, sagte Frauenministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) gegenüber der APA.

Familienbeihilfe gekürzt: Keine Ministeriumsorder

Warum die Gerichtserkenntnisse erst jetzt und ohne Vorankündigung exekutiert wurden, war vorerst nicht zu eruieren. Aus dem Ministerium habe es jedenfalls keine entsprechende Order gegeben, wurde versichert.

