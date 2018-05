Kinderbetreuung – Rote Landesräte kritisieren den Bund

Beim Thema Ausbau der Kinderbetreuung üben die zuständigen SP-Landesräte aus Wien, der Steiermark und dem Burgenland Kritik am Bund. Die Verhandlungsrunde am Donnerstag zur Erneuerung der auslaufenden 15a-Vereinbarungen sei “leider subtanzlos verlaufen”, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

Es geht dabei um den Ausbau des institutionellen Kinderbildungs- und Betreuungsangebots, des beitragsfreien Pflichtkindergartens und der sprachlichen Frühförderung im Kindergarten. Gerade angesichts des dringenden Bedarfs an neuen Kindergartenplätzen in ganz Österreich sei es sehr ärgerlich, wenn hier nichts weitergehe, so Wiens Bildungslandesrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). “Wir dürfen hier keine weitere Zeit mehr verschwenden, denn die Länder brauchen Planungssicherheit beim Ausbau der Kindergartenplätze.” Der Bund sei offenbar nicht rechtzeitig damit fertig geworden, eine neue 15a-Vereinbarung vorzubereiten, und habe lediglich über einige Eckpunkte informiert. Jedenfalls sei dabei deutlich geworden, dass der Bund nicht an einer dauerhaften Finanzierung neuer Kindergartenplätze interessiert sei, so die roten Landesräte. Auch solle es künftig eine höhere Kofinanzierung durch die Länder geben. “In wenigen Wochen endet das Kindergartenjahr. Daher brauchen Eltern und ihre Kinder Verlässlichkeit und Planungssicherheit. Die Schaffung neuer Kinderbetreuungsplätze ist für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf unabdingbar”, so die zuständige burgenländische Landesrätin Verena Dunst (SPÖ). Gemeinsam forderten sie “rasch ein klares Bekenntnis des Bundes zur Finanzierung von neuen Kindergartenplätzen und auch eine Absichtserklärung zur Absicherung der Sprachförderkräfte”. (APA) Leserreporter Feedback