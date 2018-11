Unter dem Motto “Kinder brauchen Profis – Profis brauchen Mittel” gingen am Dienstagnachmittag in der Stadt Salzburg rund 1.100 Demonstranten auf die Straße. Sie demonstrierten gegen einen Gesetzesentwurf, der unter anderem weniger freie Tage für Angestellte von Gemeindekindergärten vorsieht. Der Demonstrationszug startete in Schwarzstraße und marschierte in Richtung Mozartplatz. Wir haben die Bilder für euch.

Gefordert wurde eine Gleichstellung aller Pädagoginnen in Kindergärten, Horten und Krabbelstuben. Zudem fordern sie eine Wiederaufnahme der Verhandlungen mit Land und Gemeinden. Nach Angaben des Veranstalters schlossen sich rund 1.100 Menschen dem Protestzug an.