“Kindertransport”-Bildhauer Meisler in Israel gestorben

Meislers "Kindertransport"-Denkmal in Berlin - © APA (dpa)

Der israelische Bildhauer Frank Meisler, bekannt für seine “Kindertransport”-Denkmäler, ist tot. Meisler sei am Samstag im Alter von 92 Jahren gestorben, bestätigte eine Mitarbeiterin seiner Galerie im Tel Aviver Vorort Jaffa am Montag. Er sei am Sonntag beigesetzt worden. Seine lebensgroßen Bronze-Skulpturen von Kindern und Jugendlichen mit Koffern sind an zentralen öffentlichen Orten zu sehen.