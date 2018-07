Kinderwagen rollte im Pongau über Hang: Baby verletzt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand rollte der abgestellte Kinderwagen plötzlich über einen 20 Meter langen Hang hinunter und kippte mit dem Mädchen um.

Baby erlitt Kopfverletzungen

Warum der Kinderwagen selbstständig losgefahren war, ist vorerst nicht bekannt. Das Baby erlitt offenbar Verletzungen am Kopf und am Becken. Es dürfte nach dem Sturz aber bei Bewusstsein geblieben sein. Die kleine Patientin wurde von einem Notarzt erstversorgt und dann vom Roten Kreuz in einem Rettungswagen in das Krankenhaus Schwarzach gebracht.

(APA)