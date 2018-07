Kirche eröffnet Coworking-Space am Salzburger Mirabellplatz

Die Start-Ip-Räume wurden am Mittwoch eröffnet. - © Erzdiözese Salzburg

Auch die Kirche steigt in das Konzept Coworking-Space mit ein. Am Mirabellplatz werden Salzburger Jungunternehmern in Zukunft nicht nur Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, sondern auch das Netzwerk der Erzdiözese.