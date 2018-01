Kirchenaustritte 2017 leicht gesunken: Mehr Eintritte in Salzburg

Kirchenaustritte blieben im Rahmen - © APA (dpa/Symbolbild)

Die Zahl der Austritte aus der römisch-katholischen Kirche ist 2017 leicht rückläufig gewesen. Die Katholikenzahl in Österreich ist damit weitgehend stabil geblieben, berichtete die Kathpress am Dienstag. Ein leichter Anstieg wurde bei den Kircheneintritten verzeichnet. In Salzburg verzeichnen die Diözesen ein leichtes Plus.