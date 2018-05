Kirchenbesucher in Tschetschenien angegriffen – Tote

Die Angreifer sollen ein Messer und ein Gewehr bei sich getragen haben. Details und Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.

Die Behörde bestätigte zudem, dass zwei Polizisten bei einem Einsatz getötet wurden. Zwei weitere seien verletzt. Nach Medienberichten sollen die Angreifer mindestens einen Besucher getötet haben.

Im Nordkaukasus kommt es immer wieder zu Schießereien und Angriffen, die sich besonders gegen die Behörden richten. In der Region kämpfen kriminelle Banden sowie radikalislamische Gruppen gegen die Zentralregierung.

Im Februar hatte ein Mann in der Nachbarregion Dagestan mehrere Kirchgänger getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) beanspruchte die Tat für sich. In der Region haben sich offiziell mehrere Hundert Menschen dem IS angeschlossen.

(APA/dpa)