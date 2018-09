Kiss kündigten ihre letzte Welttournee an

Kiss versprach die "explosivste und größte Show" - © APA (AFP/Getty)

Kiss haben in der US-TV-Show “America’s Got Talent” ihre letzte Welttournee angekündigt. Unter dem Motto “End of the Road – One last Kiss” soll es noch einmal um den Erdball gehen. Sänger und Gitarrist Paul Stanley versprach seinen Fans in der Sendung die “explosivste und größte Show”, die Kiss je geboten haben. Wenn jemand noch nie die Band live erlebt habe, “dann wäre jetzt der Zeitpunkt”.