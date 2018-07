Klage gegen Veröffentlichung von Waffenplänen für 3D-Drucker

Defense Distributed will die Pläne ab Mittwoch zum Download anbieten - © APA (AFP/Archiv)

In den USA wächst der Widerstand gegen die bevorstehende Veröffentlichung von Plänen im Internet für die Herstellung von Schusswaffen auf 3D-Druckern. Der Generalstaatsanwalt des US-Staats Washington, Bob Ferguson, teilte am Montag (Ortszeit) mit, er verklage die Regierung von US-Präsident Donald Trump vor einem Bundesgericht in Seattle.