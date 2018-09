Visualisierte Klangwolke aus dem Jahr 2016 - © APA

Über Linz schwebt am Samstag zum 39. Mal die Visualisierte Klangwolke. Das katalanische Theaterkollektiv La Fura dels Baus zeigt die Geschichte der Menschheit in traumähnlichen Bildern – mit Pyroeffekten, Videoprojektionen und mit schwindelerregender Choreografie, in der die Mitwirkenden an Kränen über der Donau agieren. Die Vorbereitungen im Donaupark laufen seit Tagen auf Hochtouren.