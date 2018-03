Klare Führung für Al-Sisi bei Präsidentenwahl in Ägypten

Das endgültige Ergebnis soll es am Montag geben - © APA (AFP)

Bei der Präsidentenwahl in Ägypten liegt Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi einem Zeitungsbericht zufolge erwartungsgemäß haushoch in Führung. Auf Sisi seien nach vorläufigen Ergebnissen 21,5 Millionen Stimmen entfallen, berichtete die staatliche Zeitung “Akhbar el-Yum” am Donnerstag. Der einzige Gegenkandidat, Mussa Mostafa Mussa, habe 721.000 Stimmen erhalten.