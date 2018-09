Kei Nishikori schlug Philipp Kohlschreiber in drei Sätzen - © APA (AFP/Getty)

Der zweite Achtelfinaltag in den Einzel-Bewerben der Tennis-US-Open hat mit zwei klaren Siegen begonnen. Bei den Herren gewann Kei Nishikori (JPN-21) am Montag gegen Philipp Kohlschreiber (GER) 6:3,6:2,7:5. Der Japaner trifft am Mittwoch im Viertelfinale auf Marin Cilic (CRO-7) oder David Goffin (BEL-10). Bei den Damen gewann Madison Keys (USA-14) gegen Dominika Cibulkova (SVK-29) 6:1,6:3.