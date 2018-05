Klarer 119:106-Auftaktsieg der Warriors in Houston

Durant mit 37 Topscorer der "Dubs" - © APA (AFP/Getty)

Die Golden State Warriors haben dank 37 Punkten von Superstar Kevin Durant das erste Western-Conference-Finale der National Basketball Association (NBA) für sich entschieden. Der Titelverteidiger aus Oakland siegte am Montagabend (Ortszeit) 119:106 bei den Houston Rockets, die auch im zweiten Match der “best of seven”-Serie in der Nacht auf Donnerstag (ab 3.00 Uhr MESZ/live DAZN) Heimrecht haben.