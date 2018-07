“Kleine gekochte Nudel”: Arnold Schwarzenegger wettert gegen Donald Trump

Von Republikanern wie Demokraten hagelte es im US-Kongress am Montag Kritik an Trumps Annäherungskurs an Putin bezüglich der mutmaßlichen russischen Einmischung in den US-Wahlkampf 2016.

Schwarzegger-Video geht viral

Nun schaltet sich auch Kaliorniens Ex-Gouverneur Arnold Schwarzenegger ein. In einem kurzen Video auf Instagram lässt er Dampf ab. Innerhalb von neun Stunden wurde der Clip bereits über 1,6 Millionen Mal (Stand: Dienstag, 10 Uhr) geklickt. Schwarzenegger hat in dem sozialen Netzwerk rund 14,6 Millionen Follower.

President Trump, remember, America first. Ein Beitrag geteilt von Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) am Jul 16, 2018 um 3:53 PDT

“Präsident Trump, ich habe gerade Ihre Pressekonferenz mit Präsident Putin gesehen, und das war beschämend. Sie standen dort wie eine kleine gekochte Nudel, wie ein kleiner Fanboy. Ich fragte mich, wann werden Sie ihn um ein Autogramm, ein Selfie oder ähnliches bitten. Sie sind der Präsident der USA, so sollten Sie sich nicht verhalten. Was ist los mit Ihnen?

Was wurde aus den großen Reden und der Stärke von Ronald Reagan, als er an der Berliner Mauer stand und forderte: ‘Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein!’. Was ist aus all dem geworden?” Schwarzenegger endet mit einem tiefen Seufzer.

(SALZBURG24)