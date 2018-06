Kleine Laura erblickt im Krankenwagen Licht der Welt

Sanitäterin Marlene Canavate, die stolzen Eltern mit der kleinen Laura und Sanitäter Marco Schoberleitner. - © RK Salzburg

Die kleine Laura aus Eugendorf (Flachgau) hatte es am frühen Morgen des 7. Juni besonders eilig, wie das Rote Kreuz am Montag in einer Presseaussendung meldete. Noch auf dem Weg ins Krankenhaus erblickte das Mädchen im Rettungswagen das Licht der Welt. Die Rot-Kreuz-Sanitäter wurden zu Geburtshelfern.