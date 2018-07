Kleinflugzeug überschlägt sich bei Notlandung: Zwei Verletzte

Das Flugzeug kam am Dach zu liegen. - © BRK BGL

Ein einmotoriges Ultraleichtflugzeug hat sich am Sonntagabend bei einer Notlandung in Saaldorf-Surheim (Lkr. BGL) in Bayern überschlagen. Der Pilot, 56 Jahre alt, und seine 49-jährige Passagierin überstanden dies glücklicherweise mit leichten Verletzungen.