Kleinflugzeuge in Deutschland zusammengestoßen – Zwei Tote

Das abgestürzte Sportflugzeug - © APA (SDMG)

Beim Zusammenstoß zweier Kleinflugzeuge in der Nähe von Schwäbisch Hall im südwestdeutschen Bundesland Baden-Württemberg sind am Sonntag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschinen seien im Landeanflug gewesen, teilte die Polizei am späten Nachmittag mit.