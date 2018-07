Kleinkind im Ennstal trank Duftöl und musste ins Spital

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, passierte der Unfall gegen 8.30 Uhr in der elterlichen Wohnung. Der Kleine war selbst ins WC gegangen und hat dort auf einem etwa 40 Zentimeter hohen Kasten das Glas gefunden. Nachdem er das Öl getrunken hatte, bemerkte die Mutter was passiert war und alarmierte die Einsatzkräfte. Wenig später erbrach der Kleine auch noch. Der Notarzt brachte ihn in das Krankenhaus Schwarzach. Dort bleibt er vorerst zur Beobachtung, hieß es nach Angaben der Polizei.

(APA)