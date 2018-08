Kleinkind mit Kokain in Kontakt: Polizei kam Dealer auf die Spur

Die Polizei kam durch die Kokain-Vergiftung des Kindes auf die Spur der Dealer (Symbolbild) - © APA/BARBARA GINDL

Wie die Polizei am Freitag berichtet hat, ist im März 2018 in einer Wohnung in der Stadt Salzburg ein fünf Monate altes Kleinkind mit einer unbekannten Menge Kokain in Kontakt gekommen. Die Mutter, eine 30-jährige Rumänin, rief den Notarzt, dieser brachte das Kind in das Landeskrankenhaus.