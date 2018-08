Das Gerät, das über einem Wühlmaus-Loch montiert wird, ist so konzipiert, dass bei Berührung eine Platzpatrone explodiert. Der Pulverstrahl soll dann den Nager töten. Als der Zweijährige in einem unbeobachteten Moment in die Falle griff, wurde er an der Hand schwer verletzt. Das Kind wurde von seinen Eltern erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Amstetten geflogen.

(APA)