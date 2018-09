Kleinkrieg mit benachbartem Bauer: 81-jähriger Imker verurteilt

Ein Imker stand am Donnerstag in Salzburg wegen eines "Kleinkriegs" mit dem Bauern vor Gericht. - © APA/ROBERT JAEGER

Ein Imker ist nach dreijährigem Kleinkrieg mit benachbarten Bauern bei einem Prozess in Salzburg am Donnerstag wegen schwerer Sachbeschädigung zu sechs Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Der 81-Jährige war der Ansicht, dass ausgebrachte Gülle seine Bienenvölker vernichtet hätte. Als Retourkutsche schlitzte er Silo-Ballen auf, versah sie mit Schrauben und steckte Eisenstäbe in die Erde.