Kletterer stürzt in Gosau ab: Schwer verletzt

Der Schwerverletzte wurde mittels Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg eingeliefert (Symbolbild). - © Bilderbox

Ein 76-jähriger Kletterer stürzte am Samstag am “Laserer Alpin Klettersteig” in Gosau (Bezirk Gmunden) sieben Meter weit ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.