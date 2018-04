Der Kletterer erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild) - © APA/ANGELIKA KREINER

Beim Einstieg in eine Kletteroute am Traunstein (Bez. Gmunden) ist ein 36-Jähriger am Samstag von einem Felsbrocken getroffen worden. Der Tiroler erlitt laut Polizei einen Trümmerbruch am rechten Mittelfuß. Der Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber C10 mithilfe eines Bergetaus geborgen und ins Salzkammergut-Klinikum geflogen.