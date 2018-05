Nächtliche Rettungsaktion auf der Rax

13 Männer der Bergrettung standen bis 4.00 Uhr im Einsatz - © APA

Zwei Kletterer aus Hollabrunn sind auf einem Steig im “Großen Höllental” auf der Rax in Niederösterreich festgesessen und in der Nacht auf Mittwoch in einer siebenstündigen Rettungsaktion in Sicherheit gebracht worden. Der 58-Jährige und die 25-Jährige waren laut Bergrettung Reichenau Dienstagfrüh zu einer Tour aufgebrochen. In einer steilen Felsrinne konnte das Paar nicht mehr weiter.