Kletterer Schubert gewann Gesamtweltcup im Vorstieg

Bei den Damen war Weltmeisterin Jessica Pilz als einzige Athletin im Finale Top geklettert, der Bewerb wurde danach aber annulliert. So kam ihr dritter Platz aus dem Halbfinale in die Wertung, Pilz steht damit vor dem abschließenden Bewerb am kommenden Wochenende in Xiamen/China als Gesamtzweite fest. Den Gesamtsieg holte sich die Slowenin Janja Garnbret.

(APA)