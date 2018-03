Klimastrategie der Regierung für Forscherin zu wenig konkret

Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb fehlen konkrete Maßnahmen - © APA

Der bekannt gewordene Entwurf der Klima- und Energiestrategie der Bundesregierung stößt bei Experten und Vertretern von Organisationen auf Kritik. “Da fehlt es an konkreten Maßnahmen”, sagte Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb von der Universität für Bodenkultur Wien am Freitag auf APA-Anfrage. Greenpeace hatte in einer Aussendung zu der Strategie bereits von einem “zahnlosen Papiertiger” gesprochen.