Klimavolksbegehren: Krismer startete Crowdfundingkampagne

Bis 7.1.2019 läuft die Spendenkampagne auf der Plattform "startnext" - © APA (Archiv)

Das von Helga Krismer, Landessprecherin der niederösterreichischen Grünen, initiierte Klimavolksbegehren soll mittels einer Crowdfundingkampagne finanziell in die Gänge kommen. “Jede Initiative braucht Geld”, erklärte Krismer im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien. Sie vertraue diesbezüglich auf Bürger, die ein Zeichen setzen möchten.