Klizan feierte in Kitzbühel sechsten ATP-Titel

Martin Klizan gewann das Duell der Qualifikanten - © APA

Martin Klizan bleibt auf der Tennis-Tour in Endspielen weiter ungeschlagen. Der 29-jährige Slowake setzte sich am Samstag im ersten Final-Duell zweier Qualifikanten bei den Generali Open in Kitzbühel gegen den Usbeken Denis Istomin in 69 Minuten 6:2,6:2 durch und feierte damit seinen sechsten Turniersieg.