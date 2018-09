Klospülung angebohrt: Großer Wasserschaden in Kindergarten in Salzburg-Lehen

Ein zunächst unbemerkter Wasseraustritt hat im Kindergarten Scherzhausen im Salzburger Stadtteil Lehen in den letzten Wochen zu einem massiven Wasserschaden im Bewegungsraum geführt. “Offensichtlich wurde beim Umbau im Sommer eine Klospülung angebohrt”, sagte Amtsleiterin Jutta Kodat am Mittwoch in einer Aussendung der Stadt.