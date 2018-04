Knapp 230.000 Besucher bei der Langen Nacht der Forschung

Achte Auflage stellte alle bisherigen in den Schatten - © APA

228.000 Besucher nutzten Freitagabend bei der Langen Nacht der Forschung die Möglichkeit, hinter die Kulissen wissenschaftlicher Arbeit zu blicken und mit Wissenschaftern in Gespräch zu kommen, wie die Projektkoordination der Veranstaltung am Samstag mitteilte. Tausende Wissenschafter vermittelten an 2.600 Stationen und an mehr als 260 Standorten in allen Bundesländern ihre Arbeit an Jung und Alt.