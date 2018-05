Knapp eine Million TV-Zuschauer bei Europa-League-Halbfinale

In einer knapp fünfstündigen Livesendung begleitete Puls4 am Donnerstag das Halbfinale der Salzburger. Damit erzielte man den “erfolgreichsten Tag in der Geschichte”, heißt es in einer Aussendung. Der alte Rekord war erst knapp eine Woche alt – so wurde er beim Hinspiel in Marseille aufgestellt.

Marktanteil in Verlängerung bei über 50 Prozent

Mit 18,6 Prozent in der Zielgruppe 12 bis 49 Jahre erreichte Puls 4 den höchsten Tagesmarktanteil in seiner Geschichte. In der Verlängerung lag der Marktanteil in dieser Gruppe bei 53 Prozent.

Puls 4 überträgt Europa League weiter

Puls 4 wird die Spiele in der Europa League inklusive der Saison 2020/21 weiter übertragen. Spiele der Champions League sind in dieser Spielzeit noch live auf ORF zu sehen. Danach wandern die Rechte für die Live-Ausstrahlung in Österreich vom Free-TV zu Sky und DAZN.

(APA/S24)