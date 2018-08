Knappe Pflichtsiege für Rapid und LASK

Jubel bei Rapid-Spielern nach 1:0-Führungstreffer durch Stefan Schwab - © APA

Rapid hat am Sonntag in der fünften Runde der Fußball-Bundesliga gegen Aufsteiger Innsbruck einen glücklichen 2:1-Heimsieg gefeiert und sich auf Rang fünf verbessert. Der nun drittplatzierte LASK bewältigte beim 1:0 in Hartberg die Pflicht ohne zu glänzen. Im Duell zweier Krisenteams trennten sich die Admira und Mattersburg beim Debüt von Interims-Trainer Markus Schmidt 0:0.