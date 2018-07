Kneissl in Zagreb: “Teilen von Ideen” bezüglich EU-Vorsitz

Außenministerin Kneissl mit Koratiens Präsidentin Grabar-Kitarovic - © APA (AUSSENMINISTERIUM/ANGELIKA LAUBER)

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat am Dienstag in Kroatien die Schwerpunkte des österreichischen EU-Vorsitzes erläutert. Im Zentrum der Gespräche mit Staatspräsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic, Premier Andrej Plenkovic und ihrer Amtskollegin Marija Pejcinovic Buric standen außerdem “grundsätzliche Fragen in der Region Südosteuropa”, sagte Kneissl am Nachmittag der APA.