Lawrow sieht keine Vermittlerrolle Wiens im Syrien-Konflikt

Er schätze aber “sehr”, dass sich Österreich für eine Verbesserung des Klimas im Syrien-Konflikt einsetze, fügte Lawrow hinzu. “Österreich wird stets als ehrlicher Makler angesehen. Wenn es nicht genug ehrliche Makler gibt, könnte Österreich durchaus einen Beitrag leisten unter dem Dach der Vereinten Nationen”, sagte der russische Außenminister. Er fügte hinzu, dass er am Freitagnachmittag UNO-Syrien-Vermittler Staffan de Mistura treffen werde. Dieser war bereits am Vormittag mit Kneissl in Moskau zusammengekommen.

Habe bei AM Sergey Lavrov @mfa_russia erneut unsere große Besorgnis über den Einsatz von Chemiewaffen in #Syrien betont. Wir brauchen effektiven Multilateralismus & Rückkehr an Verhandlungstisch. Österreich ist weiterhin bereit, im Rahmen seiner Möglichkeiten darauf hinzuarbeiten pic.twitter.com/9r713Wez9c — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 20. April 2018

Kneissl bekräftigt Vermittlungsangebot

Kneissl hatte zuvor das Vermittlungsangebot Österreichs bekräftigt. Wien stehe weiterhin als Ort für Treffen im Syrien-Konflikt zur Verfügung, betonte sie. Ohne Russland direkt anzugreifen, unterstrich sie, dass der Konflikt in Syrien nicht militärisch gelöst werden könne. “Wir fordern alle Konfliktparteien auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren”, unterstrich sie.

“Weisen Diplomaten nicht aus”

Kneissl bekräftigte auch mehrfach die “Solidarität” Österreichs mit Großbritannien in der Giftaffäre um den Ex-Doppelspion Sergej Skripal. Österreich habe keine Diplomaten des in dem Fall inkriminierten Russland ausgewiesen, wie andere westliche Staaten es getan haben, weil dies ständige diplomatische Praxis Österreichs sei. “Wir weisen Diplomaten nicht aus”, verwies sie unter anderem auf die Rolle Wiens als Standort internationaler Organisationen.

Lawror: Syrer sollen Schicksal selbst bestimmen

Lawrow bekräftigte, dass sich Russland nur dafür einsetze, dass Syrien ungeteilt bleibe und die Bewohner des Landes ihr Schicksal selbst bestimmen können. “Unsere ganze Tätigkeit ist nur auf dieses Ergebnis ausgerichtet”, unterstrich er. Moskau lehne aber geopolitisch motivierte “politische Ingenieurarbeit” ab, die darauf ausgerichtet sei, “Syrien zugrunde gehen zu lassen”. Daher könne man diesbezüglich “nicht von Zugeständnissen reden”, sagte Lawrow auf die Frage der APA, ob Moskau den syrischen Machthaber Bashar al-Assad fallen lassen könnte, wenn der Westen Russland im Ukraine-Konflikt entgegenkommen könnte.

(APA)