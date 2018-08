Außenministerin Kneissl verteidigt Abschiebung von Lehrlingen

Arbeitgeber sollten sich bei der Aufnahme von Lehrlingen an jenen mit Bleiberecht bzw. einem positiven Asylbescheid im Alter von 15 bis 25 Jahren orientieren. Unter den anerkannten Flüchtlingen zähle man rund 31.000 Arbeitslose, gab die Ministerin zu bedenken.

Für Kneissl keine Änderung notwendig

Eine gesetzliche Änderung hält sie trotz Kritik an der Praxis, Lehrlinge mit negativem Asylbescheid abzuschieben, nicht für notwendig. Es gehe hier um eine relativ kleine Gruppe von 800 bis 900 Personen, so Kneissl.

Warten auf zweiten Asylantrag

In Salzburg ist der 23 Jahre alte Kochlehrling Ali W. von der Abschiebung bedroht. Eine Gruppe Engagierter und Aktivisten will das verhindern. Der Pakistani gilt als Vorzeigebeispiel für die Integration von Flüchtlingen und wird auch von Politikern wie beispielsweise Sepp Schellhorn (NEOS) und Martina Berthold (Grüne) unterstützt. Derzeit befindet er sich im Kirchenasyl in St. Peter. Sein Antwalt, Peter Perner, hat – wie berichtet – vor rund drei Wochen einen Nachfolgeasylantrag aufgrund eines eindeutigen Nachfluchtgrundes gestellt. Demnach könnte Ali W. in Pakistan durch das Kirchenasyl als Konverti betrachtet werden und auf der Todesliste der Extremisten stehen. Das Warten auf eine Antwort beschreibt der 23-Jährige in einem Facebook-Video als “unerträglich”.

(SALZBURG24/APA)