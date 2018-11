Knochenfund in Vorarlberg: Polizei plant großangelegte Suchaktion

Bereits im September hatte ein Wanderer im Bereich der Spätenbachalpe menschliche Knochen gefunden, die im Rahmen einer DNA-Untersuchung der vermissten Lustenauerin zugeordnet werden konnten. Woran die Frau starb, ist noch nicht klar. Da nicht die ganze Leiche, sondern nur Knochen gefunden wurden, dürfte die Untersuchung in der Innsbrucker Gerichtsmedizin länger dauern, betonte die Polizei am Montag erneut.

Knochenfund: Polizei ermittelt

Warum die Frau im Bereich der Spätenbachalpe unterwegs war, ist ebenfalls weiterhin unklar. Die Ermittlungen seien im Laufen, so die Polizei.

Die junge Frau wurde am 5. März in Lustenau als abgängig gemeldet. Sie hatte das Haus mit einem roten Rucksack und ihrer Schlüsseltasche verlassen und wollte in den Messepark Lustenau einkaufen gehen, kehrte aber nicht mehr nach Hause zurück. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine grüne Kapuzenjacke, Jeans und hellgraue Turnschuhe.

(APA)