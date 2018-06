Koalition steht vor Lösung bei Arbeitszeitflexibilisierung

Die Arbeitszeitflexibilisierung könnte endlich gelöst werden - © APA/(ARCHIV)

Die ÖVP-FPÖ-Koalition steht vor einer Lösung der seit Jahren umstrittenen Arbeitszeitflexibilisierung und will sich dabei am Vorschlag der Sozialpartner vom Juni 2017 orientierten. Die Parlamentsklubs der beiden Regierungsparteien bestätigten gegenüber der APA am Donnerstag entsprechende Verhandlungen, die seit einigen Tagen im Parlament laufen.