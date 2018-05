Koalitionsverhandlungen in Salzburg in der Zielgeraden

Am Freitagvormittag steht noch eine letzte Verhandlungsrunde am Terminkalender – mit “open end”, wie es aus Parteikreisen heißt. Insgesamt 14 Themenblöcke beschäftigten die Verhandler, bis zuletzt wurden noch die Bereiche Familie, Infrastruktur, Sport, Demokratie, Transparenz, Finanzen und Zusammenarbeit diskutiert.

Tempo 80, Europark-Erweiterung und Gitzentunnel

Wie die Salzburger Nachrichten (SN) am Freitag berichten, soll Tempo 80 auf der Autobahn erhalten bleiben, jedoch evaluiert werden. Des Weiteren soll der Gitzentunnel auf Wunsch der ÖVP hin weiter als Ziel im Regierungsprogramm stehen. Bei der Erweiterung des Europarks dürfte Spar wohl ein neues Projekt einreichen. Dieses soll nach dann nach den Kriterien des neuen Raumordnungsgesetzes bewertet werden.

Schwerpunkt auf Thema Verkehr

Besonderes Augenmerk richtet die neue Landesregierung auf das Thema Verkehr. Ziel ist es, ein ganzjähriges Öffi-Ticket um 365 Euro auf die Beine zu stellen. Laut SN würden dabei Kosten in der Höhe von rund zwölf Millionen Euro entstehen. Im Raum Salzburg-Stadt sollen zudem die Umlandgemeinden stärker in das Obus-Netz eingebunden werden.

Welche Partei bekommt welche Ressorts?

Zeitgleich wollen die Verhandler bekannt geben, welche Partei welche Ressorts übernehmen wird. Über Personalia – wer in der nächsten Legislaturperiode als Landesrat oder Landesrätin in der Regierung sitzt – dürfte es am Freitag noch keine offiziellen Informationen geben. Denn über die “Köpfe” und das ausverhandelte Arbeitsprogramm werden zunächst die Gremien der drei Parteien am Sonntag entscheiden.

Parteien treten am Sonntag zusammen

Der ÖVP-Parteivorstand tritt am 27. Mai um 10.00 Uhr zusammen. Die Landesversammlung der Grünen trifft sich ab 09.00 Uhr und wählt am Vormittag zuerst den neuen Landesprecher und stimmt am Nachmittag über den Koalitionsvertrag ab. Die Landesmitgliederversammlung der NEOS beginnt um 13.00 Uhr.

(SALZBURG24/APA)